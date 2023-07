Investito a Macerata, in viale Indipendenza, mentre attraversa: grave un 72enne. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 18,30 nei pressi del bar Almalù.

Appena prima del locale, andando verso il Sasso d’Italia, c’è un attraversamento pedonale che passa in un punto dove c’è anche una strada che consente ai residenti delle case lì vicino di raggiungere il proprio palazzo. Cosa che stava facendo un 52enne alla guida di una Opel Zafira. Dal centro andava in direzione Sasso d’Italia e passato il bar Almalù ha svoltato a sinistra. Ed è così che ha investito il 72enne (tra l’altro vivono entrambi sulla stessa via).

Il pedone è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’uomo è in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Macerata, tra l’altro con l’amarezza che l’investimento è avvenuto pochi minuti dopo che avevano concluso un servizio di presidio della zona, proprio dedicato a controllare quell’attraversamento.

(redazione CM)