Si fa male durante l’escursione: soccorsa una donna. E’ successo verso le 15 a Fiastra, lungo il sentiero che porta alle Lame Rosse. L’allarme è scattato per una donna che si era fatta male ad una caviglia e non riusciva più a proseguire. Sul posto è così arrivata una squadra di vigili del fuoco da Tolentino, che dopo aver stabilizzato la caviglia della donna, l’ha accompagnata al parcheggio vicino al sentiero. Qui è stata poi presa in carico dal 118 e trasferita al pronto soccorso per accertamenti.