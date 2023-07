Chili di droga destinati al mercato dell’Alto Maceratese: arrestato un 33enne. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri. I militari di Visso hanno fermato il giovane, di Foligno, mentre era a bordo della sua auto lungo la Provinciale che va verso Pieve Torina. Da un primo controllo sono saltate fuori dieci dosi di cocaina e una di hashish. Così i militari hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del giovane, con la collaborazione dei colleghi umbri. E così sono stati trovati oltre tre chili e mezzo di hashish suddiviso in panetti, settanta grammi di cocaina in dosi da un grammo l’uno, 8mila euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Da qui è scattato l’arresto per il giovane.

