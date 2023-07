L’8-9 e il 15-16 luglio al centro giardinaggio Pellegrini di Sant’Elpidio a Mare offre un’esperienza unica, dove la passione per i peperoncini si unisce al divertimento, alla cultura e alla scoperta di sapori intensi.

Tantissime le iniziative in programma: dall’opportunità di esplorare un’incredibile varietà di peperoncini provenienti da tutto il mondo, scoprire i loro profili gustativi e le loro proprietà benefiche ai convegni con esperti e appassionati pronti a condividere le loro conoscenze e a suggerire modi innovativi per sfruttare al meglio il potenziale di questa pianta. Ma c’è anche un ricco aspetto ludico. Durante le giornate si potrà giocare con i quiz e vincere premi succulenti e per i veri fan del piccante l’attesissima gara dei mangiatori di pasta piccante.

Sabato 8 luglio dalle 18,30 le gare eliminatorie, sabato 15 luglio dalle 18,30 le semifinali e domenica 16 luglio dalle 17,30 le finali. Spazio anche per i più piccoli che potranno divertirsi con laboratori creativi per conoscere meglio il peperoncino. Infine, domenica 9 luglio alle 16, lo spettacolo con il comico e attore Gianni Pellegrino, il re del peperoncino in persona. Le sue battute frizzanti e il suo umorismo di fuoco faranno scoppiare di allegria, trasformando l’evento in una festa super divertente. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare alla gara dei mangiatori di pasta piccante è necessaria l’iscrizione via whatsapp al 3703389817 o chiamando il 0734 860037 – Centro Giardinaggio Pellegrini-Strada Fratte, 7200-Sant’Elpidio a Mare (Fm) .

