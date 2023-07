Cambia la viabilità in due zone di Macerata per i lavori. In via Crispi dall’11 luglio, dalle 8 alle 18 c’è il divieto di transito – eccetto residenti e mezzi in emergenza – all’inizio di via Crispi, dove c’è piaggia della Torre. La direzione obbligatoria è a destra, verso piazza Mazzini, per i veicoli provenienti da vicolo degli Orti e c’è il divieto di sosta con rimozione nel tratto interessato dai lavori. E’ previsto il senso unico alternato a vista con “dare precedenza” per i veicoli in ingresso da largo Affede e “diritto di precedenza” per i veicoli in uscita da via Crispi verso largo Affede mentre a valle dell’occupazione, il senso unico alternato a vista con “dare precedenza” per i veicoli in uscita verso piazza Mazzini e “diritto di precedenza” per i veicoli in ingresso in via Crispi.

Lavori in via Pace nel tratto tra il civico 205 e la strada comunale “Corta” di Montelupone – corsia di direzione centro) dal 10 al 15 luglio. Per tutto il giorno limite di velocità di 30 chilometri orari, divieto di sorpasso, strettoia asimmetrica a destra e il senso unico alternato.