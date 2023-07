Violenza di genere, evento corale organizzato a Unimc dalla prefettura, con il sostegno dell’ateneo, del Comune e della procura. E’ stata una giornata di approfondimento, alla Loggia del Grano (sede del Dipartimento di Scienze politiche), aperta da una toccante performance che ha visto protagonisti studenti di Unimc. Una riflessione per mostrare quanto il tema affrontato sia realtà quotidiana e tragica per tante donne.

È seguito il momento di approfondimento introdotto dal rettore John McCourt, dal sindaco Sandro Parcaroli e dal prefetto Flavio Ferdani. Presenti circa quaranta sindaci, molti dei quali hanno firmato, proprio per l’occasione, il protocollo di intesa con la Prefettura contro la violenza di genere. «Siamo felici di poter accogliere in una sede rinnovata questa iniziativa. Il nostro ateneo è impegnato da anni nello studio e nella formazione nel campo delle diseguaglianze di genere e il nostro contributo oggi si rafforza al servizio di un obbligo istituzionale condiviso. Siamo a disposizione degli altri enti del territorio per combattere insieme un problema fin troppo presente”, ha detto il rettore McCourt.

«L’obiettivo del protocollo è diffondere tra la comunità la cultura della legalità e il rispetto dei valori della persona umana e garantire l’effettiva operatività dei servizi a supporto delle donne, dei minori e delle persone che hanno subito violenza o maltrattamenti.

Un ruolo importante è ricoperto dagli Ambiti Territoriali Sociali che sono i recettori delle varie esigenze» ha sottolineato il sindaco Sandro Parcaroli. «La cooperazione istituzionale – ha ribadito il prefetto Ferdani – è fondamentale per lavorare tutti insieme contro questo fenomeno inaccettabile della violenza contro le donne e operare soprattutto verso una maggiore responsabilizzazione dei giovani. Scuola e università sono partner fondamentali per diffondere la cultura del rispetto nei confronti della donna». Sono seguiti quindi gli interventi, per Unimc, di Ines Corti, Rachele Marconi e Nicolò Maria Ingarra che hanno illustrato i punti salienti del Rapporto annuale sulla violenza di genere della Regione. Natascia Mattucci, prorettrice al welfare, ha parlato della violenza contro le donne tra pubblico e privato. Il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone, infine, ha parlato dell’attuale quadro normativo e delle prospettive di riforma.