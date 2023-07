Precipita da un muraglione, 25enne soccorso dall’eliambulanza e trasportato a Torrette. E’ successo intorno alle 18,40 a Petriolo in via della Pace, in pieno centro storico.

Un volo di oltre una decina di metri, il ragazzo è caduto sulla strada sottostante. Da quanto ricostruito dai carabinieri di Mogliano, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, si tratta di un gesto volontario. Allertati da alcuni passanti, sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno avvisato l’eliambulanza e prestato nel frattempo le prime cure del caso al giovane. L’elicottero è atterrato al campo sportivo e il 25enne è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale regionale di Ancona.

(Servizio in aggiornamento)