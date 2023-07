di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Sei mesi all’insegna dei grandi eventi che hanno impegnato la Polizia locale ma anche nel segno di una continuità operativa per essere al servizio della comunità e dare risposte puntuali e immediate alle richieste della cittadinanza.

Con il numero degli incidenti che si mantiene in linea col passato, così come quello delle sanzioni elevate. Con una grande attenzione alla sicurezza stradale attraverso l’uso di telelaser e telecamere Ocr mentre per quanto riguarda gli autovelox saranno presto installati in diverse strade ad alto rischio come la Pieve, Carrareccia e Cingolana.

Presenti ad illustrare il lavoro svolto l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Paolo Renna, il comandante della Polizia locale Danilo Doria affiancato dai suoi vice Fabrizio Calamita e Fiorenzo Fiorani. In merito alle attività di segreteria e gestione del Comando sono state 2563 le richieste di intervento con una percentuale dell’87% di risoluzione positiva della situazione. Nei primi sei mesi del 2023, tra i vari interventi successivi alle segnalazioni arrivate, sono stati 93 quelli relativi a incidenti senza feriti, 223 di controllo soste, 211 relativi a pericoli vari, 163 le richieste di intervento per soste irregolari, 160 per anomalie stradali, 94 per passo carraio ostruito, 27 per il verde pubblico. A livello amministrativo sono state effettuate oltre 2600 pratiche tra quelle inerenti la Ztl, il ritrovamento di oggetti smarriti, i corsi di educazione stradale nelle scuole, i Tso, i minori stranieri non accompagnati affidati ai centri di accoglienza, le rilevazioni incidenti stradali con l’esclusivo ausilio della videosorveglianza e altro.

«Mi preme sottolineare come abbiamo sempre cercato di dare risposte ai cittadini e di essere presenti in strada anche con il vigile di quartiere sia nelle frazioni che in città e di come la nostra presenza vuol essere sempre di vicinanza e aiuto alla popolazione che ha compreso il nostro operato ed adesso chiama con maggiore frequenza alla centrale operativa per segnalazioni che esaminiamo a fondo sempre -ha affermato il comandante Danilo Doria-. Mi preme segnalare nell’ambito delle sanzioni come fondamentale sia l’utilizzo delle telecamere Ocr che ci hanno permesso di individuare 43 auto che circolavano senza assicurazione e 103 prive di revisione. Sulle sanzioni elevate 399 hanno riguardato veicoli in divieto di sosta in aree riservate ai residenti, purtroppo un malcostume che fatichiamo a debellare ma non demordiamo affatto».

Grazie all’utilizzo delle Ocr e del telelaser inoltre sono state elevate 11 sanzioni per circolazione senza uso delle cinture di sicurezza, 15 per il non rispetto della distanza di sicurezza, 85 per la velocità non commisurata, 4 per la fuga dopo sinistro e 4 per la patente extracomunitaria scaduta. Ventiquattro sono state le carte di circolazione e 15 le patenti di guida ritirate mentre sono stati 399 i verbali per i veicoli in sosta in area riservata a residenti, 87 nell’area carico e scarico, 23 su passaggi pedonali e 59 negli stalli riservati alle persone con disabilità. Sono stati, infine, 41 i sequestri amministrativi eseguiti, 7 i fermi amministrativi e 214 le rimozioni. Quattordici i ricorsi al Giudice di Pace e 97 i ricorsi in Prefettura ai verbali relativi al Codice della Strada.

«Per quanto riguarda la tutela ambientale sono stati 85 i sopralluoghi per richieste di accertamenti varie ricevute dalla centrale, -ha ricordato il vice comandante Fabrizio Calamita- 53 le violazioni accertate in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo del microchip, 15 i controlli in materia di inquinamento acustico o disturbo della quiete pubblica, 4 gli interventi per inconvenienti igienico sanitario ed ecologici, 5 i controlli edilizi, 22 le autorizzazioni e i pareri rilasciati in materia di pubblicità, 57 i verbali di accertamento per violazioni sulla detenzione del cane, 15 i posizionamenti della videocamera per il controllo di abbandono rifiuti».

Sul fronte della viabilità infortunistica e Polizia giudiziaria sono stati 143 gli incidenti stradali rilevati (50 con feriti) e 34 le segnalazioni alla Prefettura per l’applicazione di provvedimenti cautelari di sospensione della patente. Sono state 6 le informative all’autorità giudiziaria per lesioni personali gravi, 5 per guida in stato di ebrezza mentre 26 le persone denunciate per altri reati. «Un terzo degli incidenti sono stati con feriti -ha sottolineato l’altro vice comandante Fabrizio Fiorani – ma nel complesso siamo in linea con i 300 incidenti stradali annui che rileviamo a Macerata che è in linea con gli altri capoluoghi. In particolare gli incidenti sono causati per lo più da velocità pericolosa rispetto alla strada e per lo più in centro abitato seguito da svolta a destra e sinistra. Le vie più rischiose sono quelle di accesso e uscita dalla città: via Pancalducci, via Roma, via Bramante e via dei Velini. 117 sinistri sono stati rilevati in centro abitato e 26 fuori».

Il comandante Danilo Doria ha poi rimarcato anche l’attività che ha visto la Polizia locale intervenire nel reprimere comportamenti devianti da parte dei giovani. «In questi sei mesi abbiamo avuto a che fare con situazioni che hanno riguardato alcuni minorenni – ha detto Doria – con interventi che abbiamo effettuato sia in piazza Pizzarello che in corso Cavour, via Cioci, dove abbiamo individuato ragazzi che hanno commesso danneggiamenti, abbiamo intercettato un minorenne che spacciava sistematicamente davanti la scuola, un ragazzo con un coltello identificato in corso Cavour grazie all’ausilio delle telecamere. Questo ci fa essere più attenti nell’osservare i comportamenti di questi giovani, a tutela della gran parte dei tanti giovani che sono rispettosi delle norme. Una nostra presenza ai giardini Diaz per un controllo minuzioso che ha avuto poi gli effetti ed i risultati che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati». Dal canto suo l’assessore Paolo Renna ha voluto rimarcare come «ci sia una sinergia completa tra Polizia locale e amministrazione comunale per essere al fianco dei cittadini. Operatori di polizia di prossimità per assicurare quella sicurezza di territorio e popolazione che è l’obiettivo su cui lavoriamo ogni giorno».

In serata si è svolta poi una cerimonia al comando della Polizia locale per la consegna degli encomi. Elenco personale che ha ricevuto encomio per servizi presso alluvione settembre 22. Danilo Doria dirigente superiore, Walter Vallesi sostituto commissario, Enrico Burbuglini vice ispettore, Attilio Bonito assistente, Claudia Partesani assistente, Emanuele Di Donato assistente, Luca Pilesi agente Riccardo Martiri agente, Daniele Latini agente, Paolo Borroni agente, Patrizia Passarini. Personale che ha ricevuto encomi Covid 19. Danilo Doria dirigente superiore, Fabrizio Calamita commissario capo, Fiorenzo Fiorani commissario, Mariapia Marrocchella sost. commissario, Ilaria Ferranti sost. commissario, Walter Vallesi sost. commissario, Giuseppe Battista ispettore capo, Lorella Martinelli ispettore capo, Andrea Del Medico ispettore, Adolfo Fratini ispettore, Fulvia Cardona ispettore, Silvio Domizi ispettore, Fabrizio Cartuccia ispettore, Flavio Rossetti ispettore, Rachele Acquaticci ispettore, Giovanna Coppari ispettore, Giovanna Cipriani ispettore, Riccardo Smorlesi ispettore, Fabrizio Ghergo, vice ispettore, Enrico Burbuglini vice ispettore, Luca Toso sovrintendente capo, Laura Damen sovrintendente, Attilio Bonito assistente, Claudia Partesani assistente, Emanuele Di Donato assistente, Luca Pilesi agente, Samanta Tirocchi agente, Riccardo Martiri agente, Paolo Borroni agente. Personale che ha ricevuto encomio che non svolge servizio presso il corpo di Polizia locale: Maura Castellucci, Alessandro Crescenzi, Giancarlo Costantini, Samuele Cicarili, Ilde Rommozzi, Patrizia Passarini, Alessandro Amaolo.