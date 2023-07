Ancora un incidente sull’autostrada A14. E’ accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16 al km 303 della corsia nord, poco prima della prima galleria di Grottammare, purtroppo non nuova a sinistri come tamponamenti o, quando c’è il doppio senso di marcia, frontali.

Stavolta a tamponarsi sono stati due mezzi pesanti e il bilancio è di un ferito, il conducente del tir che ha tamponato. L’uomo è stato soccorso dagli operatori dell’emergenza inviati dalla centrale operativa del 118. La stessa che ha poi allertato l’eliambulanza, ma il volo poco dopo è stato annullato. Alla fine l’uomo ha rifiutato il ricovero, per cui l’ambulanza è tornata indietro vuota. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio.

Oltre al rifiuto del ricovero, l’altra certezza sono la circolazione sulla A14 andata in tilt e lunghe code tra San Benedetto e Pedaso. Il tratto è stato temporaneamente chiuso. Attualmente si registrano 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Grottammare, pertanto, agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di anticipare l’uscita a San Benedetto del Tronto, percorrere la S.S. 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada a Pedaso.