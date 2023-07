La Prefettura di Macerata, con il sostegno di Unimc, del Comune e della Procura di Macerata organizza una giornata di approfondimento con uno sguardo interdisciplinare al fenomeno della violenza contro le donne per tenere insieme prevenzione, protezione e repressione. “Violenza sulle donne e violenza domestica. Strategie di contrasto” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 7 luglio dalle 10 alla Loggia del Grano in via Don Minzoni 22/A.

L’iniziativa si inquadra nel contesto delle attività previste del vigente Protocollo d’Intesa contro la violenza di genere, che lega già numerosi soggetti e che, in quest’occasione, si rafforza con la sottoscrizione di nuovi enti ed associazioni del territorio provinciale. In chiusura, infatti, alle 12,30, ci sarà la sottoscrizione del protocollo d’intesa contro la violenza di genere con la Prefettura, da parte dei rappresentanti di associazioni e sindaci del territorio.

Ad aprire i lavori saranno il rettore John McCourt e il sindaco Sandro Parcaroli. A seguire, per l’Università di Macerata. Il prefetto Flavio Ferdani illustrerà, quindi, la rete istituzionale per contrastare la violenza di genere. Seguiranno gli interventi, per UniMc, di Ines Corti, Rachele Marconi, Nicolò Maria Ingarra e Natascia Mattucci e, quindi, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone.