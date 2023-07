di Gianluca Ginella

Centinaia di cessioni di hashish in provincia: due giovani sotto accusa dal gup del tribunale di Macerata. Uno di loro, Michele Tofoni, 37 anni, maceratese, residente a Urbisaglia, ha patteggiato 3 anni e 8 mesi, mentre per il secondo imputato, Haxel Gazella, 36 anni, residente a Macerata, l’udienza è stata rinviata al 6 settembre. A Tofoni vengono contestati episodi di spaccio che sarebbero andati avanti dal 2017 al 2021. Per Gazzella lo spaccio sarebbe proseguito dal 2017 sino al febbraio 2022.

Quello a cui viene contestato il maggior numero di cessioni di droga è Tofoni: l’accusa parla di circa 1.280 cessioni di hashish, per oltre 65mila euro incassati, a cui si aggiungono 12 cessioni di Mdma, di cui cinque a titolo gratuito. A Gazzella, assistito dal legale Anna Quercetti, vengono contestate all’incirca 420 cessioni di hashish, a cui si aggiungono circa 180 cessioni di eroina. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Tolentino.



Tornando a Tofoni, oggi ha patteggiato 3 anni e 8 mesi con sostituzione della detenzione in carcere con i domiciliari secondo la riforma Cartabia che prevede la permanenza in casa per non meno di 12 ore al giorno.

Questo consentirà a Tofoni di poter lavorare. Il legale del 37enne, l’avvocato Alessandro Marcolini, ha documentato come l’imputato abbia cambiato vita dal 2021, facendo servizio di volontariato e trovando lavoro stabile come muratore. Questo gli ha consentito di ottenere circostanze attenuanti e l’esclusione della recidiva. L’indagine che ha portato al patteggiamento di oggi nasce da un altro patteggiamento (a 1 anno e 4 mesi), per detenzione di droga, che risale all’agosto del 2021. Vennero sentite diverse persone che ammisero di aver comprato droga da Tofoni. Testimonianze che hanno portato a questo nuovo processo davanti al gup.