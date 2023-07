Incontro oggi tra il rettore dell’università di Macerata John McCourt e il presidente dell’Apm Gianluca Micucci Cecchi, l’azienda pluriservizi che gestisce anche trasporti e parcheggi. «È stato un colloquio cordiale, nel quale abbiamo affrontato i problemi connessi al trasporto pubblico locale. Abbiamo trovato nel presidente Micucci Cecchi un interlocutore attento e pronto a cogliere i nostri suggerimenti. Ci siamo impegnati a ritrovarci a breve per studiare insieme al Comune soluzioni concrete a beneficio degli studenti», rivela il rettore.

L’esigenza di ottimizzare i collegamenti anche interni è molto sentita da quanti frequentano l’ateneo, per potersi spostare con più facilità tra sedi didattiche, residenze e altri luoghi di interesse. Un loro miglioramento contribuirebbe a concretizzare l’idea di una Università vissuta a tempo pieno come luogo non solo di formazione, ma anche di crescita personale nell’ambito di una comunità coesa.