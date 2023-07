Cinque telecamere in arrivo

In arrivo cinque nuove telecamere a Morrovalle. Il sistema di sorveglianza si amplia e nelle prossime settimane verranno installate le nuove apparecchiature che il Comune ha acquistato con fondi propri. Ne saranno posizionate due in piazza Vittorio Emanuele, una nell’area giochi di via Medaglie d’Argento, una nell’area giochi di Borgo Pintura e la quinta nei pressi della chiesa dell’Emmanuele a Trodica. Queste ultime due “sorveglieranno” due dei quattro defibrillatori che saranno posizionati anch’essi nelle prossime settimane. «Le telecamere sono uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza del territorio comunale – dice l’assessore alla Sicurezza, Mauro Baldassarri – perché agiscono a due livelli: sono fondamentali in fase di indagine per le forze dell’ordine ma sono anche dei deterrenti verso coloro che commettono reati o atti vandalici. Ci crediamo molto e stiamo già valutando la possibilità di installare altre sei telecamere in altre zone della città».