Prende il via a Pollenza per il secondo anno la rassegna “Il nome perduto. Luoghi, monumenti, personaggi e popoli antichi della storia di Pollenza”, a cura dell’associazione culturale Arte per le Marche. Si parte con la serata di apertura lunedì 10 luglio alle 21,30 con “I luoghi, i fiumi”, serata dedicata alla storia dei fiumi del Chienti e del Potenza che cingono in un cerchio magico, Pollenza. Ospite sarà lo scienziato Unicam Fabio Pallotta.

La rassegna proseguirà giovedì 13 luglio alle 21,30 con “L’altar ego”, appuntamento dedicato ai monumenti nascosti nelle chiese con lo storico Fabio Sileoni. Giovedì 20 luglio è la volta dei personaggi e in particolare “Flavio Orso”, un nome e un mito che da Pollenza a Roma imperiale è arrivato nell’Europa dell’est. Saranno ospiti la storica Simonetta Torresi e il pollentino Mauro Pignani. Giovedì 27 luglio la rassegna chiude con “Popoli, i siculi” un’ultima serata dedicata a un popolo, quello dei siculi, che vedrà lo scrittore siciliano Claudio D’Angelo svelare il perché la Sicilia si chiamava Trinacria, mentre la nostra Regione si chiamava “Sicula”. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Pollenza ha raccolto una serie di collaborazioni culturali da parte delle associazioni del territorio e dell’accademia dei Catenati. Partecipano anche Pro loco Corporazione del melograno, associazione culturale Pro Rambona e Cantagallo 815, associazione teatrale Massimo Romagnoli, club per l’Unesco Tolentino, Terre maceratesi Odv e istituto ellenico della diplomazia internazionale.