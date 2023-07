Taglio del nastro per la nuova sede provvisoria della caserma dei carabinieri a Loro Piceno. La cerimonia si è svolta stamattina, alle 10, alla presenza del prefetto Flavio Ferdani e del comandante provinciale dell’Arma Nicola Candido.

In vista dei lavori di demolizione e ricostruzione della caserma, gravemente danneggiata dal sisma del 2016 e parzialmente agibile, il Comune ha fornito una sede provvisoria nella centralissima via Giacomo Leopardi. Il locale, fino a qualche anno fa era adibito a sportello bancario, dopo i lavori di adattamento è diventata la nuova stazione carabinieri provvisoria, che copre oltre al territorio di Loro Piceno, anche Ripe San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano. Il colonnello Candido ha ringraziato il prefetto Ferdani e i tre sindaci. La cerimonia è proseguita presso la nuova sede con il simbolico taglio del nastro, alla presenza delle autorità locali.