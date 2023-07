Auto esce di strada e finisce dentro una scarpata, tre feriti di cui due portati all’ospedale di Torrette. L’incidente è successo intorno alle 18 di questo pomeriggio a Montecassiano nella zona di Villa Mattei. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con vigili del fuoco e 118, una vettura con a bordo tre persone è uscita di strada per poi infilarsi in una scarpata a lato della carreggiata. Soccorse dal 118, le tre persone che erano a bordo, due uomini e una donna, sono state portate in ospedale. La donna è stata soccorsa con l’eliambulanza e portata ad Ancona. Sempre ad Ancona è stato portato anche uno dei due uomini feriti. La terza persona è andata a Macerata.