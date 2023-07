Ramo pericolante nel parco pubblico di Sforzacosta di Macerata, intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. E’ successo questo pomeriggio nella frazione del capoluogo. I pompieri sono intervenuti per occuparsi di tagliare un ramo di grosse dimensioni che si era spezzato parzialmente. I pompieri hanno operato a diversi metri di altezza per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.