Prima orina di fronte alla caserma, poi fermato dai carabinieri se la prende anche con loro: nei guai un 3oenne. E’ successo a Macerata, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza un 30enne marocchino. Per lui anche una multa di 205 euro.

Venerdì pomeriggio il giovane, noncurante di tutte le persone che passavano per il centro storico, si è messo ad urinare sul muro del palazzo di fronte alla caserma di via XX Settembre. Il gesto, immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza dei carabinieri, non è passato inosservato al militare di servizio che ha immediatamente allertato la pattuglia del Radiomobile. I militari hanno subito individuato il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, che vagava per le vie del centro, evidentemente ubriaco. Quando i carabinieri lo hanno fermato, si è rifiutato di fornire i documenti e li ha spintonati cercando di scappare. A quel punto, è stato bloccato e condotto in caserma.

E’ invece di tre patenti ritirate, una multa per ubriachezza molesta e due giovani segnalati per droga il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Macerata messi in campo durante il weekend. Le denunce in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcol, hanno riguardato un uomo ed una donna, rispettivamente un 27enne di nazionalità marocchina ed una 41enne di origine cubana. Entrambi sono stati fermati a Macerata: e hanno fatto registrare tassi di alcol pari a 1.38 g/l e 1.17 g/l. Invece in corso Cavour i carabinieri sono intervenuti per un 67enne che manifestamente ubriaco disturbava i passanti. Per lui è scattata una multa da 102 euro per ubriachezza molesta. Infine in via Cioci, due ragazzi appena 20enni, sono stati trovati con uno spinello e 0,55 grammi di marijuana. Per loro è scattata la segnalazione in prefettura come assuntori.