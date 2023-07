Sono tre gli incidenti che si sono verificati nella sola giornata di oggi, in A14, nel tratto tra Ancona Nord e Ancona Sud.

I primi due questa mattina, avvenuti quasi contemporaneamente, intorno alle 9. Il primo tra le uscite di Ancona Sud e Loreto – Porto Recanati, un’auto è andata a sbattere senza coinvolgere altri veicoli. Sul luogo è stato inviato Icaro insieme all’automedica di Osimo e alla Croce Gialla di Camerano. Due i feriti trasportati in ospedale ma fortunatamente non gravi. Lo schianto si era verificato nei pressi del punto in cui sabato era avvenuto un incidente mortale nel quale persero la vita un 58enne e il cagnolino che la famiglia diretta in Puglia aveva con sé in auto. Ferite altre tre persone tra cui un bimbo di 7 mesi.

Il secondo è avvenuto invece lungo la corsia Nord, al chilometro 217. Qui, a ribaltarsi è stato un furgoncino. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita e nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Quindi, poco dopo le 19.30, un altro incidente con coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata, avvenuto lungo la corsia Sud, tra Loreto e Civitanova Marche, al chilometro 248,4. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Gli occupanti delle auto, due persone, sono uscite da sole dagli abitacoli e trasportate poi a Torrette per accertamenti.

Lungo il tratto autostradale si sono formate code per un chilometro.

Il traffico ha ripreso poi, su una corsia di marcia, intorno alle 20.30. Il tutto per il tempo necessario a bonificare la zona.

