Tradizionale appuntamento con la Festa del socio Anap, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. La conviviale si è tenuta ieri al ristorante Le Case di Macerata e ha visto una grande partecipazione degli associati.

A fare gli onori di casa, il segretario generale Giorgio Menichelli e il presidente interprovinciale dell’Anap Renzo Leonori, che hanno accolto gli ospiti. Tra loro, il presidente nazionale Anap Guido Celaschi, giunto assieme al segretario nazionale Fabio Menicacci e al vicepresidente regionale Nicola D’Ercole, il segretario generale di Confartigianato Imprese Marche Gilberto Gasparoni e Lanfranco Risteo, presidente interprovinciale Ancos. La giornata si è aperta con una messa ed è proseguita con un pranzo e diversi momenti di intrattenimento. Come consuetudine, in pieno spirito Anap, anche questa conviviale è stata l’occasione per avviare una raccolta fondi, che quest’anno si è concentrata sulle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna.