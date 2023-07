I cittadini oramai sono rassegnati, il taglio dell’erba sembra sia diventato un’operazione rara: da album dei ricordi i tempi in cui i mezzi delle varie amministrazioni pubbliche passavano due o tre volte per le strade.

Adesso i numeri ondeggiano tra lo zero e uno, qualcuno dubita anche sull’uno e c’è, come dire, l’impressione che a forza di tagli qualcuno si possa essere dimenticato di mettere i fondi in bilancio.

Quali siano i problemi finanziari della Provincia è intuibile, dai tempi della riforma Renzi che avrebbe dovuto cancellarle, ma le ha lasciate in piedi e senza fondi nemmeno per le attività istituzionali.

Insomma l’erba non si taglia da un pezzo e sono diverse le segnalazioni di “erba alta un metro”, canne che crescono rubando spazi a strade già strette e pericolose. Oggi due le segnalazioni di protesta: da Sambucheto di Montecassiano e da Montelupone.

Non è che si chieda chissà cosa, semplicemente poter passare in auto avendo la possibilità di vedere la strada e non averla appunto preclusa dalla vegetazione lasciata “fiorire”. Segnalazioni che vengono girate al settore Viabilità della Provincia.

(l. pat.)