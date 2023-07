Nella sala Cesanelli dello Sferisterio è stato presentato il progetto “Pro Loco all’opera”. Erano presenti il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, il presidente Unpli Marche Marco Silla, Silvia Pazzelli, il consigliere Unpli Marche Pina Ramaccioni, l’Assessore al Turismo Riccardo Sacchi , Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, il responsabile dei rapporti istituzionali di Associazione Arena Sferisterio Mauro Perugini e i presidenti delle Pro loco di Macerata Luciano Cartechini e di Piediripa Romualdo Rapanelli.

L’accordo prevede la possibilità, per le prenotazioni fatte dall’Unpli nazionale, di poter assistere agli spettacoli del Macerata Opera Festival, usufruendo di uno sconto complessivo del 20% sui prezzi di ingresso per tutte le manifestazioni in programma per la stagione lirica 2023. Lo sconto del 20% è su tutti i settori. La scontistica dedicata sarà valida sia per gruppi che per individuali che acquisteranno direttamente alla biglietteria dei Teatri presentando la tessera personale Unpli nazionale e un documento di riconoscimento. Inoltre grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, l’Associazione Arena Sferisterio a tutti i gruppi provenienti da fuori regione offre due ingressi gratuiti per ogni pullman di turisti che attesti il loro pernottamento in provincia.