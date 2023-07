In bici finisce contro un palo durante una escursione in montagna: donna soccorsa con l’eliambulanza e trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio sopra Castelraimondo, intorno alle 14.

Una ciclista sui 50 anni stava percorrendo una strada in una zona montana quando è andata a sbattere contro un palo. Un urto particolarmente violento per la donna che è rimasta bloccata a terra (ha una sospetta frattura del bacino). Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato i soccorsi alla donna ferita. Ulteriori accertamenti medici sono in corso all’ospedale di Torrette di Ancona dove la donna è stata trasportata con l’elisoccorso, giunto sul posto viste le condizioni della ferita. E sempre con l’elicottero dell’emergenza sanitaria è stato soccorso un uomo che oggi pomeriggio ha avuto un incidente con la moto nella zona di Sarnano. L’uomo, pure lui sui 50 anni, ha avuto l’incidente in una zona di campagna della cittadina dell’entroterra. Il centauro ha fatto tutto da solo ed è caduto malamente a terra facendo un volo di diversi metri. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, per le cure e gli accertamenti medici del caso.

(redazione CM)