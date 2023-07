Domani, con inizio alle 19 in piazza Cesare Battisti a Macerata, al ristorante DiGusto, il Centro Nuova Cultura propone l’appuntamento dal titolo “Verso Meeting 2023”. Il Meeting di Rimini, che quest’anno celebra la quarantacinquesima edizione, ha come titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”: attraverso mostre, conferenza, spettacoli, «il Meeting ogni anno – sottolineano i promotori – vuole testimoniare a tutti noi quali siano nel mondo di oggi quelle personalità e quegli avvenimenti che aiutano a fissare lo sguardo su esperienze di vita, culturali, lavorative, che siano un modello per tutti». Durante la serata verrà proposto un assaggio di Meeting con l’intervento del professor Claudio Lo Sterzo, già docente all’Università di Teramo, che esporrà la sua esperienza di docente all’interno di una struttura carceraria. La serata prevede un apericena, con prenotazione al 333 8454709.