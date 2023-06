Era il 30 giugno del 1944 quando i partigiani del gruppo Bande Nicolò entrarono per primi nel territorio maceratese issando la loro bandiera proprio sul Monumento ai Caduti dove questa mattina è stata deposta una corona di alloro per ricordare il 79esimo anniversario della liberazione di Macerata dal nazifascismo.

«Riconosciamo, insieme, il sacrificio di chi, nel nostro Paese, si oppose agli orrori della guerra e fu fautore della liberazione della nostra Nazione e della nostra città – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli che ha ringraziato l’Anpi, l’Istituto Storico della Resistenza di Macerata e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma per aver promosso, insieme questo momento celebrativo e di riflessione -. Macerata, oggi, si stringe intorno ai valori di democrazia, libertà e coesione in un momento storico difficile e drammatico. Alle istituzioni e ai cittadini rivolgiamo l’invito a non dimenticare e a promuovere la conoscenza e l’approfondimento della nostra storia e del nostro passato per essere sempre più cittadini consapevoli di ciò che verrà e per la costruzione di una società che si fondi sui valori della pace; una pace che ci auguriamo arrivi presto dove ora si sta combattendo una terribile guerra».

«La nostra società democratica – ha detto la presidente dell’Anpi Chiara Bonotti – nasce dal coraggio di quegli uomini e di quelle donne: della loro scelta ne è diretta emanazione. Per ogni violenza subita, per ogni lacrima versata, per ogni cicatrice che ebbero incisa sulla pelle, noi abbiamo un articolo della Costituzione che intende preservarci dal quel passato. Ma una società democratica, così come un puzzle, si compone di tasselli variegati, ognuno dei quali ne preserva un aspetto. Al mutare di uno, muta l’insieme e la società rischia di cambiare la sua natura. A noi il compito di vigilare. Viceversa, ci ritroveremo a vivere in una società che confonde il privilegio con il merito, la mancanza di stato con l’autonomia, che tratta il diritto alla cura come un bene di lusso, una società che anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza dei cittadini, ne acuisce le differenze. Finché come un fiore di carta, dell’originale manterrà la forma ma tradirà il profumo. Oggi, in questa città liberata cerchiamo ancora quel profumo, e seguiamo il respiro visionario di chi tutto questo ci ha concesso».

La cerimonia è stata accompagnata dall’orchestra fiati Insieme per gli Altri.