Dissesto in via Mattei: intervento da 200mila euro per il ripristino È pronto il progetto di manutenzione straordinaria del tratto di strada urbana di scorrimento via Mattei che da qualche giorno è chiuso parzialmente alla circolazione stradale.

A seguito dei fenomeni alluvionali che si sono abbattuti in città, infatti, si è verificato il cedimento di parte della scarpata in prossimità della sede stradale, in una zona circoscritta.

L’Amministrazione ha deciso di intervenire per effettuare un intervento di ripristino e messa in sicurezza di una porzione più ampia per evitare il ripetersi di altri analoghi fenomeni in prossimità di quel segmento stradale. Il costo dell’intervento è di circa 200mila euro.

«L’Ufficio Tecnico ha prontamente redatto il progetto per l’intervento d’urgenza – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Verrà realizzata una paratia di sostegno del rilevato stradale lunga circa 20 metri, con realizzazione di 18 pali, posti a interasse 110 centimetri e infissi per una profondità di 20 metri. Verrà inoltre realizzata una trave in calcestruzzo che collegherà la testa dei pali sulla quale verrà ripristinato il guard rail».