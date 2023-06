di Alessandra Pierini

Cinque generazioni in un’unica foto. E’ quella in cui appaiono Oscar Brinati Pianesi, poco più di un mese di vita, con il papà Luca, la nonna Barbara Bordi, la bisnonna Grazia Spaccesi e la trisavola Adele Cellini, tutti di Macerata. Un ritratto di famiglia tutt’altro che scontato in un momento storico in cui si parla di calo demografico e di coppie che decidono sempre più tardi di avere figli.

Per di più la storia di questa famiglia non è affatto comune come racconta Luca: «La mia bisnonna Adele è una pittrice, ha sempre fatti quadri e si è dedicata all’arte. Mia nonna Grazia invece ha deciso di stare con la famiglia, prendersi cura dei figli e ora dei nipoti e pronipoti. Mia madre Barbara e mio padre Andrea Pianesi sono partiti, con noi quattro figli. Siamo andati missionari inviati da Giovanni Paolo II in Camerun e lì abbiamo vissuto per 5 anni. Mio padre Andrea è venuto a mancare per cui siamo tornati in Italia. Mia madre è tornata dall’Africa con sei bambini e si è risposata con il mio attuale padre adottivo Alberto Brinati. Lui ci ha amato dall’inizio».

Quello di avere una famiglia sua è per Luca quasi un bisogno: «Mi sono sposato giovanissimo con mia moglie Anna Musicanti e adesso festeggiamo la nascita di Oscar. Io ho un bellissimo esempio di famiglia e credo che sia un valore importante che deve essere valorizzato nella società. Il senso di appartenenza è fondamentale. Posso dirlo io che ho vissuto la mancanza di una persona cara. E’ fondamentale avere al fianco dei genitori e questo mi ha portato a desiderare una famiglia e a volerla accudire».