Approvata in Consiglio Comunale la variazione di bilancio di oltre 20 milioni di euro. Obiettivo ottimizzare le importanti risorse indirizzate alla spesa corrente. «Con questa variazione la Giunta e i consiglieri di maggioranza hanno deciso di utilizzare l’avanzo di bilancio per finalità sociali e manutenzioni straordinarie delle strade e del verde – ha commentato l’assessore al Bilancio Oriana Piccioni -. Abbiamo registrato, inoltre, con la variazione, nuovi finanziamenti per il sisma pari a 6 milioni e 250mila euro da utilizzare per il restauro dei palazzi comunali e il cimitero e incrementi di finanziamenti per i lavori Pnrr già in essere per 2 milioni e 452mila euro».

Con la variazione si copre il totale dei servizi obbligatori, si coprono le convenzioni e tutti gli elementi di spesa ritenuti prioritari dall’amministrazione sino alla fine dell’esercizio 2023. I fatti più importanti che riguardano la variazione sono la registrazione di economie di mutui e contributi da enti e privati pervenuti per oltre un milione e 300mila euro. Fra i contributi pervenuti dalla Regione ci sono oltre 34mila euro per la festa San Giuliano e 25mila euro per la realizzazione della Mille Miglia. Con questa variazione è iniziato l’impiego dell’importante avanzo di Bilancio 2022 (un milione e 451mila euro).