Due generazioni in festa per Loretta Bianchini. L’insegnante di ginnastica di Macerata è in pensione dalla scuola ma continuerà l’attività con i corsi di ginnastica pomeridiani. In una sorta di staffetta tra questi due “mondi” vicini e distanti al tempo stesso, ha organizzato “End of school party”, una originale festa al Sasso d’Italia. Un momento conviviale per le sue giovanissime alunne dell’Iis Matteo Ricci ma anche per le ragazze e donne che frequentano le sue lezioni di ginnastica «anche se da loro non andrò in pensione». Musica, divertimento e un dress code insolito, abito chic con scarpe da ginnastica: così la festa è stata un successo.