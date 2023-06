Anche il Papa ammira l’Infiorata

Un quadro fiorito in piazza San Pietro, in Vaticano, targato Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo. Una delegazione di infioratori proveniente da Castelraimondo ha realizzato un bellissimo quadro fiorito donato in onore di San Pietro e San Paolo a Roma in occasione della festa patronale della capitale.

Un lavoro durato molte ore che ha visto gli infioratori castelraimondesi impegnati fino alle 3 di notte. «L’amministrazione comunale di Castelraimondo esprime grande gioia per aver partecipato a un importante evento per la città di Roma e conferma il sostegno verso tradizioni come questa – spiegano gli amministratori -. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Roma che ci ha invitato a partecipare e ai nostri straordinari infioratori: Giovanna, Elisa, Mariso, Selene, Donatella, Elisabetta, Nadia, Domenico, Ilenia, Lao e Renzo».