Truffa un’agenzia assicurativa: 28enne nei guai. E’ successo a Macerata, dove la polizia locale ha denunciato un giovane, che vive in città e già noto alle forze dell’ordine. Il 28enne era andato una prima volta nell’agenzia, dicendo che aveva bisogno di 30 euro in contanti e che li avrebbe restituiti immediatamente tramite bonifico. L’addetta dell’agenzia si è fidata e gli ha dato i 30 euro, con il giovane che subito dopo ha mostrato la ricevuta dell’avvenuto bonifico. Il giorno dopo, sempre lo stesso ragazzo, si ripresentato nella stessa agenzia per mettere in scena lo stesso copione. A quel punto però l’agenzia si è insospettita e ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia locale sono così intervenuti sul posto, ed è stata scoperta la truffa. Il bonifico che il giovane millantava di aver fatto, è risultato falso. E’ stato così accompagnato in comando e denunciato.

«Come Amministrazione c’è particolare attenzione alla popolazione anziana e fragile che è maggiormente soggetta alle truffe e stiamo lavorando con il progetto Protetti Insieme per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema», ha detto l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro. «Come amministrazione stiamo portando avanti campagne di sensibilizzazione mirate per il contrasto alle truffe, specialmente nei confronti degli anziani – ha commentato l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale Paolo Renna –. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di denunciare e segnalare ogni tipo di situazione anomala».

«Invito tutti i cittadini che si rendono conto che stanno subendo una truffa o un raggiro a contattare le forze dell’ordine che intervengono immediatamente – ha aggiunto il comandante della Polizia locale Danilo Doria -. Un ringraziamento alla pattuglia che ha gestito nel migliore dei modi e con celerità la situazione fino alla denuncia del truffatore».

Domani, intanto, si svolgerà il primo appuntamento di “Protetti Insieme”, un ciclo di incontri aperti al pubblico dedicati alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane. A fare da cornice all’iniziativa sarà la Festa degli Orti Sociali di Fontezucca, per sottolineare l’importanza degli orti sociali come promotori di socializzazione e di aggregazione per una terza età attiva. Al termine della parte dedicata alla prevenzione e all’informazione a tutela degli anziani e le loro fragilità, seguirà un momento conviviale con merenda. L’attività è promossa dal Comune in collaborazione con l’Auser Provinciale Macerata.