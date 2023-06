Tragedia ad Appignano, un’anziana trovata morta in casa. E’ successo in una via a ridosso della Provinciale 57. L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono subito arrivati 118 e carabinieri, ma per la donna, 92 anni, non c’era già più niente fare. E’ morta per asfissia. Sul posto anche il medico legale. Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Il corpo è stato riconsegnato ai familiari per il funerale.