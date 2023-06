Macerata è stata la decima tappa dell’edizione 2023 del tour “20Regioni – 20Giorni = 0 Impatto”, impresa che Tototravel.it sta conducendo in questi giorni in tutta Italia all’insegna della sostenibilità ambientale e della promozione turistica delle città Bandiera Gialla. Il Giro D’Italia che si svolge in bici e camper ha fatto sosta nell’area attrezzata di via Paladini, nel parcheggio Sferisterio, accolto dall’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi, e da Daniele Marcelletti dell’Act Italia, promotrice del circuito nazionale delle Bandiere Gialle cui Macerata ha aderito nel 2021. Alla guida del camper Salvatore Magliozzi, tourism specialist, divulgatore e scrittore, mentre in sella alla bici il recordman Enrico Diluviani.

«Diamo il benvenuto all’impresa di Tototravel.it avendo a cuore non solo il messaggio di attenzione all’ambiente veicolato da questa iniziativa che sta percorrendo tutte le venti regioni d’Italia – ha commentato Sacchi – ma anche l’importanza dell’accoglienza da riservare ai camper-turisti che sempre più scelgono Macerata grazie alle sue bellezze e ai suoi eventi. L’occasione è stata utile per mostrare il nostro patrimonio e promuovere Sferisterio Live con l’esuberante tripletta di big inaugurale, The Lumineers, Simply Red e Deep Purple, in scena in Arena proprio in questi giorni». Protagonista indiscussa è stata la coppia di coccinelle liberata a margine dell’incontro, come augurio di buon auspicio ma anche come simbolo di ritorno alla natura e a una vita più sostenibile. Tra i partner dell’iniziativa anche il Wwf. «Le coccinelle, infatti, possono sostituire i pesticidi – spiegano i protagonisti di Tototravel.it – nella lotta biologica perché sono antagonisti naturali degli afidi. Un forte messaggio ambientalista quindi, ma anche di promozione del territorio. Ogni regione, infatti, sarà descritta attraverso le sue caratteristiche e il cibo tipico locale».