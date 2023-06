di Serena Murri

Gli stand di Pro Loco in Festa “irrompono” nell’estate di Porto San Giorgio per la ventunesima edizione. Torna, infatti, la manifestazione che promuove cibo e tradizione su lungomare Gramsci, dal 30 giugno al 2 luglio, con lo show cooking di Max Mariola il primo luglio alle 20, a piazza Bambinopoli.

L’iniziativa è stata presentata nella sede della Pro Loco di Porto San Giorgio, dove Marco Silla, presidente Unpli Marche ha anticipato: «Anche quest’anno torniamo con Pro Loco in Festa con un po’ di freschezza, novità e immagini diverse nella brochure. L’Unpli provinciale sostiene questa manifestazione, a cui teniamo come Unpli regionale tanto da averla fatta diventare appuntamento nazionale, allargato alle Pro Loco di tutta Italia, cresciute in quantità e, dal prossimo anno, ci saranno i comitati regionali. Pro Loco in Festa è un contenitore di tante Pro Loco, in cui ciascuna porta il meglio di quello che ha pubblicizzando cibo ed eccellenze ed è l’unico evento di questo genere in Italia. È il nostro format e lo custodiamo gelosamente. Senza le sagre, prodotti come i Maccheroncini Igp non sarebbero in auge».

Il sindaco Valerio Vesprini l’ha sempre detto: «La festa delle Pro Loco rappresenta l’inizio dell’estate a Porto San Giorgio. Una manifestazione che in molti aspettano, cresciuta nel corso degli anni e diventata di caratura nazionale. Una festa che riassume le tradizioni di ogni città, con paesi importanti delle Marche e d’Italia. Ogni anno la manifestazione, oltre a raccontare il territorio, si apre verso altre regioni e fuori nazione. La forza della Pro Loco è la forza di un paese, senza questa associazione molte cose non si potrebbero fare. La Pro Loco è il braccio armato di un Comune».

La manifestazione costa circa 100mila euro e muove eccellenze e presenze di pubblico importanti. Ci saranno 29 Pro Loco, 15 locali, 12 da altre province marchigiane e 10 da altre regioni d’Italia, due dall’Ungheria. Quest’anno anche la partecipazione della Pro Loco di Montegiorgio. L’Unpli interprovinciale Ascoli-Fermo, come spiegato dal presidente Quinto Sagripanti, è l’ente organizzatore: «Abbiamo 4 eventi di punta durante l’anno, questo è il più grande. Quest’anno la Pro Loco di Porto San Giorgio è nuova, ci sono molte novità ed entusiasmo, con idee giovani. È una manifestazione importantissima, molto complicata da organizzare. Con fatica siamo riusciti ad andare avanti con tutta l’organizzazione».

Si punta sulla presenza di una chef di rilievo, Max Mariola: «Abbiamo dedicato più spazio ai dibattiti – ha spiegato Sagripanti – alle curiosità, alle interviste e agli ospiti che potranno dire la loro sulla manifestazione. Per noi è l’apertura dell’estate delle nostre province che approfittano di questa vetrina per pubblicizzare i loro eventi. Quest’anno abbiamo l’Umbria e Passignano sul Trasimeno, oltre alla Pro Loco di Padova che non cucinerà ma farà dimostrazioni degli antichi mestieri e rievocazioni. E poi Toscana, Lazio, Abruzzo, Sicilia ed Emilia Romagna con Il Tortellaccio». Ci sarà l’angolo sagre di qualità col Premio nazionale a sintetizzare quelle più caratteristiche.

La presidente della Pro Loco sangiorgese, Giorgia Squarcia si è detta «onorata di far parte di una delle feste più caratteristiche di Porto San Giorgio, vetrina per tutte le Pro Loco che pubblicizzano i piatti tipici. Da quando siamo entrati in questo direttivo, abbiamo sempre puntato alla tradizione, accompagnata all’innovazione».

In chiusura, l’assessore Giampiero Marcattili ha ricordato: «Siamo qui a promuovere Pro Loco in Festa con un vestito classico ma con incursioni social. Pro Loco in Festa è un must per Porto San Giorgio e una vetrina per tutto il territorio. Saremo pronti con il cartellone estivo che potremo promuovere. Accogliamo una festa difficile da organizzare e che riscontra tantissime presenze. Non si possono fare feste di questo genere senza creare qualche disagio alla città, alla quale chiedo tolleranza. Per noi è un grande momento di promozione e una vetrina. Grazie a chi ha iniziato 20 anni fa ad organizzare questa manifestazione, rendendola consolidata».

(Articolo promoredazionale)