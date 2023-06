Non c’è un bancomat in giro per Pollenza e diventa complicato pagare per chi va in Comune (che non ha il Pos). Questo in sintesi lamenta una residente del comune, Morena Tiberi.

«Per fare una semplice carta d’identità a Pollenza – scrive Tiberi -, ovviamente occorre prendere appuntamento, perché il funzionario dell’ufficio anagrafe è allo sportello dalle 10,30 del mattino alle 12,30, orario ridottissimo per il quale comunque, per chi lavora occorre prendere la mezza giornata di permesso – dice Tiberi -. Il cittadino ignaro pensa che un Comune del ventunesimo secolo, sia fornito di Pos per il pagamento dei diritti di segreteria, come, ad esempio, nel comune di Macerata. Così non è. Il cittadino riprende l’appuntamento, richiedendo un altro permesso dal lavoro, si accorge di non raggiungere l’importo dovuto, ma pazienza, ci sarà pure un bancomat in tutta la cittadina di Pollenza. Così non è. L’unico bancomat a disposizione è alle poste, ma fuori servizio.

A Pollenza si fanno feste e festicciole, di fanno fuochi d’artificio, ma non si chiede ad una banca di installare un bancomat per il servizio pubblico, bancomat esistente perfino all’interno dei centri commerciali». Tiberi continua, sottolineando che in Comune, dai funzionari «al cittadino viene detto che deve pagare con il sistema PagoPa. Si può pagare anche con il PagoPa, non solo con il PagoPa, soprattutto per l’anziano ultraottantenne che non usa internet. Peccato che a Pollenza, in Comune, l’ufficio protocollo, l’ufficio ragioneria non sappiano come si deve pagare con questo sistema, l’ufficio tesoreria è “occupato”, l’ufficio anagrafe si è tenuto bene dal dare informazioni in merito. Il sito? Il sito non spiega nulla di chiaro nel merito».

(redazione CM)