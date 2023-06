Alimentazioni, stili di vita, benessere psicologico, possono davvero influenzare il nostro dna? Perché se sente parlare sempre più di epigenetica? Come si coniuga tale disciplina con la genetica classica? L’epigenetica è una branca della genetica che si occupa dei cambiamenti delle caratteristiche di un organismo, senza che esso subisca una mutazione del proprio Dna. La Scuola popolare di filosofia propone un incontro aperto a tutti per fare chiarezza su questa nuova frontiera della ricerca biologica, invitando come relatore della serata Roberto Bartoloni, biologo, insegnante al Liceo Classico, Linguistico “G. Leopardi” di Macerata. Ripercorrendo le tappe salienti della genetica, proverà a gettare luce su una tematica tanto complessa quanto affascinante. Appuntamento domani alle 21 agli Antichi Forni.