Avis in festa al Sasso d’Italia

Metti una location che sa di estate maceratese come il Sasso d’Italia, le temperature serali gradevoli, buon cibo, la giusta compagnia e condisci il tutto con la verve di un popolare comico. Ecco il mix della festa dell’Avis Comunale di Macerata. L’associazione che ingloba i volontari del capoluogo ha voluto rompere un pochino la tradizione e fare una prova. Invece di attendere i consueti 5 anni per la festa con le relative premiazioni, il presidente Gaetano Ripani ed il Consiglio hanno voluto riunire i soci in maniera più informale per una sorta di ritrovo e bilancio annuale. Appunto al Sasso d’Italia tra panini, porchetta e il piacere di stare insieme. Il tutto impreziosito poi dalle battute esilaranti e talvolta anche provocatorie del comico Antonio Lo Cascio. Quasi 200 intervenuti tra soci ed accompagnatori.

Spiega il presidente Ripani: «Abbiamo pensato di ritrovarci per anticipare un pochino i tempi e per ringraziare i donatori. Bisognava fare qualcosa a coronamento, un doveroso ringraziamento ai soci perché l’Avis comunale di Macerata sta andando in controtendenza rispetto a quella che è la situazione generale. Abbiamo recuperato un numero a ssai alto di donazioni avvicinandoci ai livelli che avevamo prima della pandemia».