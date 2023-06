Visitare i musei di Macerata poco prima dell’orario di chiusura, con la luce del crepuscolo. Un’esperienza che dal 30 giugno sarà possibile grazie all’iniziativa “Al tramonto al museo” che propone fino al 28 luglio un ricco programma di visite guidate alla luce speciale del tramonto per visitare i musei di Macerata in un’atmosfera del tutto unica. Le visite guidate si svolgeranno il venerdì alle 19 e saranno aperte a visitatori di tutte le età. Il primo appuntamento è per venerdì 30 giugno con la visita guidata della torre Civica. Il 7 luglio sarà la volta dell’arena Sferisterio, il 14 luglio di palazzo Buonaccorsi (con le collezioni di arte antica e la Sala dell’Eneide). La rassegna si concluderà il 28 luglio con una speciale visita al teatro Lauro Rossi. Le visite guidate alla torre Civica, a palazzo Buonaccorsi e all’arena Sferisterio sono comprese nel costo del biglietto. Per la visita guidata del teatro Lauro Rossi è prevista una quota di partecipazione di 6 euro. Informazioni e prenotazioni: 0733 060279 [email protected]