Entrano in una palazzina inagibile nel rione Marche di Macerata, un residente chiama la polizia: denunciati. I due uomini sono un 36enne e un 50enne, algerini, che intorno alle 20,30 di domenica sono stati sorpresi da una volante della polizia mentre si trovavano all’interno di una palazzina dove hanno cercato di entrare in due appartamenti sfitti, dopo aver cercato di forzare le porte. Sono stati bloccati e perquisiti. Al setaccio anche l’auto che hanno usato per giungere sul posto. All’interno della vettura trovato un cutter di grosse dimensioni ed un sacchetto di carta contenente 26 banconote da 50 euro per un importo di 1.300 euro. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato. Il 50enne è stato anche denunciato per porto ingiustificato del taglierino.

(redazione CM)