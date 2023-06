Malore fatale, turista muore in spiaggia

Tragedia questa mattina a Sirolo, dove un uomo è morto mentre si trovava al mare. E’ successo intorno alle 9, lungo la spiaggia di San Michele a Sirolo.

Il bagnante, un 80enne turista francese, ha accusato prima un malore per poi accasciarsi rimanendo privo di sensi. Immediata la chiamata al 112 e l’organizzazione della macchina dei soccorsi da parte della centrale operativa di Ancona Soccorso che sul posto ha inviato l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano via terra mentre, via mare, ha fatto intervenire il gommone di Salvamento Portonovo partito dalla baia.

Giunti sul luogo i soccorritori, data la gravità delle condizioni in cui versava l’anziano, dopo aver immediatamente iniziato il massaggio cardiaco, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, alzatosi in volo da Torrette per poi atterrare nella piazzola della Croce Azzurra. L’équipe medica è stata quindi prelevata dall’ambulanza e accompagnata in spiaggia.

Le operazioni necessarie alla rianimazione sono durate oltre un’ora. Le condizioni del turista erano però talmente critiche che non si è potuto far altro che constatarne il decesso.