Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione delle celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione della Città di Macerata previste in piazza della Vittoria, al Monumento ai Caduti, venerdì 30 giugno.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Vittoria dalle 7:30 alle 10 eccetto i veicoli di Polizia e forze armate; il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Martiri della Libertà dalle 7:30 alle 10 sugli ultimi 10 stalli di sosta, sul lato destra a scendere, prima di piazza della Vittoria (eccetto veicoli di Polizia e forze armate) e la sospensione temporanea del traffico veicolare in piazza della Vittoria sulla carreggiata prospicente il Monumento ai Caduti, durante lo svolgimento della cerimonia in base alle oggettive esigenze.

Emessa anche un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione di via Pace (tratto compreso tra il civico 205 e la SC Corta di Montelupone, corsia di direzione centro). Il provvedimento prevede, nel tratto interessato, dal 30 giugno al 10 luglio, il limite di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso, la strettoia asimmetrica a destra e il senso unico alternato da semaforo o movieri se necessario.