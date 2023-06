Un anno dopo l’idea è diventata realtà: il campo sportivo di Villa Potenza è stato intitolato a Michele Gironella, 25enne maceratese ucciso da un malore mentre si trovava in vacanza in Perù lo scorso agosto. La cerimonia per lo scoprimento della targa si è svolta ieri pomeriggio, dopo la messa.

Oltre all’Helvia Recina calcio, società in cui il giovane avrebbe dovuto giocare questa stagione, gli ex compagni, gli amici e i familiari del ragazzo, c’erano anche l’assessore Paolo Renna e il consigliere comunale Alessandro Bini. La targa è stata affissa negli spogliatoi, vicino all’ingresso delle squadre e dell’arbitro. Il via libera all’intitolazione del campo sportivo era arrivato lo scorso maggio dalla giunta comunale. Poi la prefettura ha concesso la deroga, perché la norma vieta le intitolazioni a persone morte da meno di dieci anni.

E così da ieri il campo sportivo “Michele Gironella” è realtà. A seguire un triangolare di calcio con la partecipazione di Abbadiense, Palombese e Helvia Recina, le squadre in cui aveva militato il ragazzo, grande appassionato di calcio. Il campo sportivo che porta il suo nome era stato anche il teatro dell’ultimo saluto, quando centinaia di persone si ritrovarono sul campo per omaggiare la memoria di un giovane strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e alla vita.