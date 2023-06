Due morti ed un ferito gravissimo. E’ il tragico bilancio dell’incidente che si è verificato alle 5 sull’autostrada A14, tra le stazioni di Grottammare e San Benedetto, in direzione sud.

Un’auto, una Fiat Punto, si è schiantata conto un camion che era parcheggiato. All’interno dell’auto c’erano tre persone di origine polacca. Il tremendo impatto non ha lasciato scampo alle due donne, di 60 e 40 anni: all’arrivo dei soccorritori erano già morte. L’uomo, di 60 anni, è stato estratto vivo dalle lamiere, ma è gravissimo. E’ stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona a bordo dell’ambulanza, in quanto l’eliambulanza non era in condizione di alzarsi in volo a causa del maltempo.

Sono intervenuti gli operatori a bordo delle ambulanze della Potes del 118 di San Benedetto, i vigili del fuoco del distaccamento locale e la polizia Autostradale di Porto San Giorgio.

L’auto, per estrarre il ferito e, successivamente i corpi delle donne, è stata tagliata in due dai pompieri, tanto le lamiere erano accartocciate ed incastrate sotto il camion.

