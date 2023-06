Lunedì 26 giugno dalle 15 al Polo Pantaleoni l’università di Macerata presenterà il progetto “Soluzioni intelligenti e programmi educativi per l’anti-fragilità e l’inclusività” (“Smart solutions and educational programs for anti fragility and inclusivity”) che si inserisce all’interno dell’Ecosistema Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia Vitality, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per informazioni: www.unimc.it.

L’obiettivo del workshop è quello di coinvolgere imprese, istituzioni pubbliche e private, enti territoriali e ogni altro portatore di interesse a fornire indicazioni strategiche, condividere esperienze e conoscenze rispetto alle tematiche di ricerca, avviando così una collaborazione sinergica, anche in vista della eventuale partecipazione ai bandi tecnologici di ricerca e sviluppo di prossima pubblicazione. Verranno presentati gli obiettivi principali e le attività di trasferimento tecnologico previsti dal progetto Safina relativamente ai macro-ambiti di ricerca: soluzioni e modelli per sostenere la vita indipendente, la formazione e il benessere delle persone e delle comunità vulnerabili; economia, industria e cultura per l’invecchiamento attivo; catene del valore industriali ad alto potenziale di crescita e innovazione sociale; Governance dei dati, privacy, sicurezza, accessibilità ed etica.

Seguirà un ampio momento di confronto con i partecipanti nell’ambito dei tavoli tematici organizzati in sessioni parallele. Il fine ultimo dell’iniziativa è realizzare una tabella di marcia di attività di ricerca condivise per il trasferimento tecnologico e la trasformazione digitale dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. Hanno già confermato la propria partecipazione: Abaco società cooperativa, Aidai Marche, Aidapt, Bert & Associati, Centro Liberamente Fabriano, Clementoni SpA, Comune di Macerata Unità Operativa Politiche Europee, Cooperativa Sociale Pars, Cooss Marche Cooperativa Sociale, Cronache Maceratesi, Da.Mi., DeeReality srl, Dih Confartigianato Imprese Marche, Eli, Ett, Fondazione Giacomo Boldrini,Fondazione Marche Cultura, Grottini Lab, Il Faro, Inrca, Jef Digital Innovation, Mac, Marche è cultura, Massimiliano Savoretti azienda agricola, Meccano, Net Cubo Informatica, Regione Marche Direzione Politiche Sociali, Sinergia, Soprintendenza Archivistica e bibliografica delle Marche, Tech4care, The Way, Ubisive.