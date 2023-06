«Oggi è un giorno di festa per tutti». Così il sindaco Fabrizio Ciarapica al taglio del nastro della scuola materna Morvillo, in zona Tirassegno a Civitanova Alta, riqualificata grazie a 600 mila euro di fondi ottenuti dal ministero dell’Interno. L’intervento è stato portato avanti in tre differenti stralci. Il primo lotto, realizzato nel 2020 dall’azienda Carlo Muzi per un importo di 130 mila euro, ha riguardato l’impermeabilizzazione e l’isolamento della copertura, la sostituzione dei lucernari e la realizzazione del sistema sicurezza anticaduta.

Con il secondo stralcio, per altri 130 mila euro, si è provveduto a realizzare l’isolamento a cappotto delle pareti esterne (lato nord est), il risanamento del calcestruzzo ammalorato su travi e pilastri e la rimessa a nuovo delle pareti di intonaco (ditta appaltatrice Pipponzi srl). La terza fase della lavorazione, con analogo intervento sempre per altri 130 mila euro, ma sul lato sud-ovest, è stata curata dalla VS edilizia Civitanova, che ha concluso il restauro lo scorso febbraio. Infine, si è proceduto al terzo stralcio, per 80 mila euro (VS edilizia), con la realizzazione di un nuovo marciapiede sul perimetro delle pareti lato sud-ovest, il risanamento delle parti in calcestruzzo ammalorato e la realizzazione della staccionata in legno. «L’inaugurazione di una scuola – ha detto il sindaco – è sempre una bella notizia, un’emozione e un evento importante per la comunità. Vedere il sorriso di questi bimbi, sapere di aver dato loro un luogo bello, accogliente e sicuro dove studiare e crescere è una grande soddisfazione. Tanti auguri a tutti e grazie a coloro che hanno permesso questa importante riqualificazione: all’assessore Carassai, all’ufficio tecnico, alle imprese e alla dirigente scolastica Gradassi per la sensibilità e la collaborazione dimostrata durante i lavori. Un ringraziamento anche al direttore artistico Giulio Vesprini che grazie alla sua arte ha dato anima e colore a questa bellissima scuola».

L’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai ha ripercorso i passi che hanno portato alla realizzazione dell’ammodernamento dell’edificio che ospita attualmente 87 bambini e ha ricordato il sorriso e la gioia «dei miei nipotini quando per la prima volta li ho accompagnati di nuovo qui». «Oggi assistiamo a una delle declinazioni più belle e più importati del progetto “Civitanova città con l’Infanzia” – ha detto l’assessora ai servizi sociali Barbara Capponi – non solo progetti educativi e sociali, ma anche sistemazione dei luoghi per renderli quanto più accoglienti, belli e funzionali possibili». «La scuola è per bambini e personale scolastico una seconda casa – ha detto Laura Sestili consigliere delegata della provincia di Macerata all’edilizia Scolastica -. Per questo la sensibilità dell’amministrazione comunale mi riempie il cuore di gioia». «Ringrazio l’amministrazione comunale perché oggi ci consegna una scuola che è un gioiello – ha detto Gloria Gradassi, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino – . Una scuola sicura, rinnovata, efficiente e anche bella. Bella perché questo intervento sull’esterno, da un impatto visivo collegabile con il mondo del gioco e dell’allegria». All’esterno le opere di street art di Giulio Vesprini e di Massimiliano Vitti di Perugia, due opere che entrano nella collezione di Vedo a colori museo di Arte Urbana.