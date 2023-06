Finalissima di Musicultura domani allo Sferisterio di Macerata tra gli otto giovani artisti per la conquista del titolo di vincitore assoluto 2023 e il Premio Banca Macerata di 20mila euro che verrà decretato dalla somma dei voti del pubblico presente (2400 persone ogni sera).

Si esibiranno AMarti con la canzone Pietra, Ilaria Argiolas con Vorrei guaritte io, Cecilia, con Lacrime di piombo da tenere con le mani, Lamante con L’ultimo piano, Simone Matteuzzi con Ipersensibile, Santamarea con Santamarea, Cristiana Verardo con Ho finito le canzoni e Zic con il brano Futuro stupendo.

Tra gli ospiti della serata finale di domani, saliranno sul palcoscenico del Festival Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardust ed Ermal Meta che per l’occasione dedicherà un omaggio a Califano. Sono attesi alla finale altri artisti a sorpresa.

Gli appuntamenti aperti al pubblico de La Controra di domani iniziano alle ore 18 nel cortile Palazzo Comunale con l’incontro con Yasmina Pani “Scienza e bufale sul linguaggio inclusivo” condotto dal compositore, scrittore e giornalista Marco Maestri. Alle 18.45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi il giornalista di Rai Radio 1 John Vignola incontrerà Mogol “L’uomo, la vita, l’arte, la leggenda” . Alle 19 in piazza Mazzini, nella stazione bus di Rai Radio 1 “A Tu per Tu con Ermal Meta” condotto da Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Alle 21, sempre in piazza Mazzini nella stazione bus di Rai Radio 1: “Sferisterio atto secondo” si potrà seguire minuto per minuto dai microfoni di Duccio Pasqua Marcella Sullo e John Vignola la serata finale di Musicultura, che verrà mandata in onda su Rai Radio 1 domenica alle 21.