Ad Appignano arriva “Pompieropoli”, dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi. Un’idea dell’Associazione nazionale vigili del fuoco per coinvolgere bambini e ragazzi fra i 3 ed i 15 anni in un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale possono cimentarsi in varie attività.

Domani dalle 15 alle 18 nel piazzale della chiesa Gesù Redentore, in via Dante Alighieri, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata organizzerà un percorso ludico educativo per i più piccoli che potranno, in totale sicurezza, imparare le basi della prevenzione incendi, affrontando le diverse tipologie di camminamenti, toccando con mano gli ostacoli che possono presentarsi durante possibili momenti difficili della vita.

«Una bellissima iniziativa per insegnare ai bambini con dei giochi le basi della prevenzioni degli incendi – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – Con l’occasione ringraziamo i vigili del fuoco per il grande servizio che mettono tutti i giorni a disposizione della comunità e per l’impegno nella divulgazione dei temi di prevenzione ai nostri piccoli cittadini».

L’iniziativa “Pompieropoli” rientra all’interno degli eventi in programma per la tradizionale festa di San Giovanni, tanti gli appuntamenti previsti tra enogastronomia musica e spettacolo nella Parrocchia di San Giovanni Battista.