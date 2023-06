“Accademia in gioco” è il titolo del progetto che quest’anno ha visto e vede coinvolta tutta la comunità dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, studenti e docenti impegnati nei festeggiamenti dei cinquant’anni dalla sua fondazione.

Istituita nel dicembre del 1972 e attiva con i primi corsi nel 1973, l’Accademia di Belle Arti di Macerata ha scelto di festeggiare questo importante traguardo attraverso il tema del gioco, per rappresentare quell’energia creativa e quella trasversalità di saperi che la caratterizza e che intende mettere in campo, con sempre maggiore convinzione, nei futuri decenni.

L’arte e il gioco sono due situazioni da sempre in dialogo e che nel corso della Storia, fino a quella più recente, non ha mai smesso di interessare tanto i singoli quanto la collettività. Non solo: il gioco per definizione è qualcosa che interessa in modo trasversale ogni generazione. Dall’infanzia all’età adulta esso si fa espressione di competizione creativa e in questo spaccato l’arte entra come motore principale in grado di sviluppare tali aspetti, poiché strumento di progettazione ideativa.

Accademia in gioco è un progetto sostenuto e organizzato dalla sinergia di Dipartimenti e Scuole dell’Istituto, che, nella progettazione di mostre e appuntamenti culturali, vuole condurre nell’estate 2023 un tour tra grandi e piccoli centri marchigiani. L’iniziativa è un manifesto diffuso di condivisione e coralità d’intenti e pratiche, persone e luoghi nella programmatica visione di futuro dell’artista prematuramente scomparso lo scorso marzo Luigi Pagliarini, grande professore, uomo colto e visionario, cui il Cinquantesimo è dedicato.

Il ricco palinsesto di eventi, che si susseguiranno da fine giugno a inizio settembre 2023, avrà inizio a Macerata con la conferenza di inaugurazione del progetto, lunedì 26 giugno presso l’Auditorium Josef Svoboda.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del programma di eventi estivi del 50° di Abamc, seguiranno la conferenza dal titolo Un gioco ben scelto e la visita guidata alla mostra Quasi per gioco. Le arti di Paola Pallottino, in corso presso la Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel tardo pomeriggio, invece, si terrà presso la Galleria del Commercio l’inaugurazione della Galleria di Scultura Contemporanea, a cura di Antonio De Marini.

Nella giornata di martedì 27 giugno, presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, oltre all’inaugurazione dell’“Aula Luigi Paglierini” verrà presentata la favola dell’artista Il pianeta mente. In entrambe le giornate del 26 e 27 giugno, poi, Piazza Mazzini sarà animata da #Accademiaingioco, un vero e proprio gioco al quale possono partecipare tutti i cittadini seguendo percorsi diversi e facendo esperienze diversificate.

Il 14 luglio, invece, si terrà la presentazione del progetto The Wow House, a cura degli studenti di Interior, Fashion, Light e Graphic design, con il super ospite Tony Chambers. Ad Ascoli, dal 29 giugno al 2 luglio 2023, presso la Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini” sarà allestita la mostra Il Reportage in Fotografia, frutto del lavoro degli studenti di Fotografia del Dipartimento di Comunicazione Visiva Multimediale durante il workshop condotto da Ignacio Maria Coccia, direttore artistico del Festival del Reportage. Ad Ancona, dal 2 luglio al 2 settembre 2023, presso la Mole Vanvitelliana prenderà forma la mostra Libri in gioco. Segno, materia, immagine e luogo, a cura del Dipartimento di Arti Visive.

A Corridonia, il 7,8 e 9 luglio 2023 Piazza Filippo Corridoni sarà teatro del progetto La piazza metafisica in gioco, una suggestiva installazione visiva accompagnata da esperimenti di videomapping e interazioni multimediali a cura della Scuola di Comunicazione Visiva. A San Severino, dal 15 luglio al 2 settembre 2023, presso Palazzo Servanti Confidati sarà in corso la mostra Il gioco delle parti fra scultura, pittura e restauro, a cura dell’I.R.M. Istituto di Restauro Marche.

A Grottammare, dal 24 al 31 luglio presso il MIC – Museo dell’Illustrazione Contemporanea, prenderà forma la mostra Fatte ‘na striscia! (di fumetto) per gioco, a cura del Dipartimento di Progettazione Arti Applicate, Arte del Fumetto e Illustrazione – Linguaggi e Arte del Fumetto. Dal 24 luglio al 28 agosto, poi, si terrà la terza edizione del Simposio internazionale di Scultura su pietra “Polena”, una settimana in cui gli allievi del corso di tecniche del marmo animeranno il parco della madonnina della cittadina adriatica, producendo il primo nucleo di sculture del neo ‘Lungomare della Scultura Contemporanea’, che verrà inaugurato il 30 luglio.