Trovato morto all’interno dell’azienda in cui lavora. Tragedia a Macerata, in contrada Pieve. Il corpo di un 35enne, G. C., è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 9,30 nell’azienda di autotrasporti Cirioni Arduino. Immediato l’intervento del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso dell’uomo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia con la scientifica per i rilievi del caso. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

«Ciao capopiazzale – ha scritto l’azienda sulla propria pagina Facebook – Ogni parola è fuori luogo, possiamo solo chiederti scusa per non aver capito la tua sofferenza».

(aggiornamento delle 14,35)