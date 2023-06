Tentano il furto in un appartamento, scoperte dal proprietario, fuggono a piedi. Prese dalla polizia alla stazione. Nei guai due giovani croate di 23 e 26 anni.

E’ successo ieri pomeriggio a Macerata. Un uomo si trovava dentro al suo appartamento, quando ha sentito dei rumori provenire dall’esterno, come se qualcuno stesse tentando di forzare la serratura del portone di ingresso dell’abitazione. Dallo spioncino è riuscito a vedere due giovani donne, che quando hanno capito di essere state scoperte hanno iniziato a correre. L’uomo ha subito allertato la polizia, fornendo anche una descrizione delle due. Così dalla centrale operativa della Questura è stato diramato un avviso di ricerca. Dopo pochi minuti una volante ha notato le due donne. Erano arrivate in stazione e stavano per salire su un treno per partire e lasciare la città.

Fermate dagli agenti, le due sono state perquisite e addosso a una di loro è stato trovato un paio di forbici. Accompagnate in Questura, sono quindi state identificate: entrambe erano già note alle forze dell’ordine proprio per aver commesso diversi furti. Sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso e possesso di strumenti atti ad offendere. Inoltre, sono state entrambe munite da foglio di via obbligatorio e rimpatriate nella provincia di Ancona da dove provenivano, con divieto di fare rientro nel Comune di Macerata per il periodo di tre anni.